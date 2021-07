Immissioni in ruolo e le novità sul concorso straordinario 2020 [DIRETTA ore 15]

Immissioni in ruolo e le novità sul concorso straordinario 2020

Fra poco con una Live di Tecnica della Scuola, parleremo delle ultime novità sulle prossime immissioni in ruolo, dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia GPS da parte di chi ha superato il concorso straordinario 2020 e della proroga, fino alle ore 23:59 del 25 luglio 2021, dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Diretta nei canali social

La Tecnica della scuola ha organizzato, alle ore 15 del 23 luglio 2021, una Diretta, sui canali social Youtube e Facebook, per affrontare il tema delle Immissioni in ruolo e degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Durante la trasmissione della Tecnica della scuola Live, interverranno i nostri esperti di normativa scolastica e di diritto scolastico, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo, condurrà Daniele Di Frangia.

Risponderemo alle domande dei lettori.

Abilitazione concorso straordinario

Con nota ufficiale n.1112 del Ministero dell’Istruzione arriva il parere ufficiale sul valore abilitante del concorso straordinario 2020, servono due condizioni ineludibili per riconoscere l’abilitazione per i docenti che hanno superato la procedura concorsuale.

Saranno abilitati e potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi, utilizzando il sistema POLIS di Istanze Online fino alle ore 23:59 del 25 luglio, coloro che hanno superato le prove concorsuali del concorso straordinario 2020 ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21 e che contestualmente abbiano titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.

Immissione in ruolo e scelta della sede

In queste ore gli USR pubblicheranno le sedi disponibili in maniera da procedere con le operazioni di attribuzione della provincia, e quindi con la scelta delle scuole. Siamo ormai alle battute finali, nei giorni che vanno dal 24 al 28 luglio sarà data sicuramente l’opportunità a tutti di scegliere le sedi e nel contempo di conoscere la provincia attribuita. Nell’ultima settimana di luglio, dal 29 al 31 luglio saranno effettuate le immissioni in ruolo e potremo conoscere anche i posti residuati da questa prima infornata di neoassunti.