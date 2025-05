In Sicilia sarebbero solo 42 i posti per dirigenti scolastici nel 2025/26

La Flc-Cgil fa sapere, attraverso un comunicato, che i posti disponibili per dirigenti scolastici in Sicilia per il prossimo anno 2025/2026 saranno solo 42.

Il dato è stato fornito durante l’incontro tra l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e le organizzazioni sindacali, svoltosi ieri, 27 maggio.

Dei 42 posti 20 saranno assegnati ai vincitori del concorso ordinario; 22 saranno destinati alla mobilità interregionale (in attesa della norma definitiva), salvo eventuali posti liberati da movimenti in uscita. Mentre non sono previste immissioni in ruolo per il concorso riservato.

Secondo Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia, “Questa situazione è anche e soprattutto causa della scelta politica di questo governo, avallata in pieno da quello regionale, di ridurre del 10% le autonomie scolastiche in Italia. Una politica contro cui la FLC CGIL Sicilia si è battuta con forza in tutte le sedi, anche con un ricorso al TAR del Lazio. Solo in Sicilia, negli ultimi 3 anni, oltre 100 autonomie scolastiche sono state chiuse, con gravi ripercussioni sull’occupazione e sulla qualità del servizio pubblico. Tale riduzione ha portato a un taglio dei posti disponibili, limitando le immissioni in ruolo e la mobilità interregionale in entrata, con conseguenze negative per il personale e per le comunità territoriali”.

“Alla prossima riunione dedicata alla mobilità, vigileremo affinché i criteri di assegnazione siano trasparenti e oggettivi, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze del sistema scolastico siciliano”.

In ogni caso, per Rizza questa contrazione di posti è un effetto dello spopolamento e del dimensionamento scolastico.