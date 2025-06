Incarichi dirigenziali a.s. 2025/26, in arrivo la circolare: richieste di mobilità entro il 1° luglio, pubblicazione dei movimenti entro il 15 luglio

Incarichi dirigenziali a.s. 2025/26, in arrivo la circolare: richieste di mobilità entro...

Nella mattinata del 10 giugno si è svolto l’incontro conclusivo del confronto che darà il via alle operazioni attribuzione degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2025/2026.

Nel corso dell’incontro, è stata illustrata una bozza di circolare che, secondo quanto riporta la CISL Scuola, “sostanzialmente recepisce le osservazioni delle organizzazioni sindacali e sulla quale durante l’incontro sono state apportate ancora modifiche per la correzione di alcuni refusi“.

Nella circolare viene specifricato che le sedi affidate per incarico nominale sono comunque disponibili per altro incarico.

E’ stata inoltre introdotta nelle fasi c) e d) una precedenza per i dirigenti che, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, sono stati assegnati a una sede fuori provincia oppure nella medesima provincia, ma considerata disagiata (ad esempio se a più di 30 km di distanza dalla sede di precedente assegnazione o se di difficile raggiungimento per le caratteristiche orografiche).

Sempre il Sindacato fa sapere che l’Amministrazione ha accolto la richiesta di rendere nota, prima della scadenza della domanda di mutamento di incarico, la fascia assegnata alle istituzioni scolastiche. In proposito, è stata presentata una piattaforma che sarà aperta fino al 16 giugno e che consentirà ai dirigenti di aggiornare i dati su cinque indicatori, mentre gli altri dati saranno recuperati dal sistema SIDI. Dopodiché i dati saranno consolidati dagli USR entro il 26 giugno.

La scadenza della domanda per la mobilità è prevista per il 1° luglio, mentre la pubblicazione dei movimenti avverrà entro il 15 luglio 2025.