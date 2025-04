Incidente in A1, scontro bus scolastico contro tir: coinvolti trenta alunni in gita, un ferito grave

Incidente in A1, scontro bus scolastico contro tir: coinvolti trenta alunni in...

Paura questa mattina lungo l‘autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato un violento scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le unità della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero. Lo riporta SkyTg24.

I bambini sono sotto choc

In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe in codice rosso, mentre tutti gli altri coinvolti – tra cui i piccoli passeggeri – avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di choc. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso sono in corso e la situazione resta in aggiornamento.