Indennità di sostituzione del DSGA, la rilevazione chiude il 30 settembre

Per monitorare i costi derivanti dalla sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), come previsto dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 88, comma 1, lettere i) e j), e dagli artt. 56 e 57 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, è attiva fino ad oggi, 30 settembre 2025, una specifica rilevazione.

Questa rilevazione ha lo scopo di assegnare fondi alle scuole che devono farsi carico interamente dell’indennità di direzione (sia la quota fissa che quella variabile) per il DSGA sostituito, utilizzando le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS).

In riferimento alla nota prot. n. 18529 del 12 maggio 2025, che riguarda la liquidazione dell’indennità di direzione dovuta all’assistente amministrativo incaricato di svolgere le funzioni superiori di DSGA, le scuole sono invitate a compilare la rilevazione, anche nei casi in cui il posto non sia vacante, seguendo le istruzioni fornite.

Casi in cui compilare la rilevazione

Assenza temporanea del DSGA (oltre 15 giorni o tale da compromettere il funzionamento della scuola):

Il Dirigente Scolastico può affidare temporaneamente l’incarico a personale della scuola appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in assenza, all’Area degli Assistenti. L’incarico non può superare i 3 mesi continuativi (comprese eventuali proroghe).

Al sostituto spettano, per ogni giorno effettivo di servizio, l’indennità di direzione (parte fissa e variabile), finanziata dal FMOF, al netto del CIA (compenso individuale accessorio). Assenza prolungata del DSGA (per tutto l’anno scolastico o oltre 3 mesi continuativi):

In questi casi, l’Ufficio di Ambito Territoriale assegna l’incarico: a) a un altro funzionario non già incaricato come DSGA, anche di un’altra scuola. In tal caso, viene riconosciuta l’indennità di direzione (fissa e variabile) per ogni giorno di servizio effettivo, con fondi del FMOF, al netto del CIA.

b) ad interim, a un DSGA già in servizio in un’altra scuola, solo se non ci sono altri funzionari disponibili. L’incarico è retribuito con un’indennità pari al 100% dell’indennità di direzione prevista per la scuola in cui si effettua la sostituzione, sempre a carico del FMOF.

L’indennità di direzione, come definita dall’art. 56 del CCNL, comprende sia la parte fissa sia quella variabile.

Modalità di compilazione

La rilevazione è disponibile nel portale SIDI, seguendo il percorso:

“Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazioni -> Rilevazione indennità sostituzione DSGA a.s. 24-25”.