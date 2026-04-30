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Personale della scuola
30.04.2026

Indennità di Vacanza Contrattuale 2025, ecco le tabelle della Ragioneria Generale dello Stato riferite al personale scolastico

Lara La Gatta

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibili gli aggiornamenti degli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2025 per il personale dei comparti, aree e settori per i quali si è definito il rinnovo contrattuale 2022-2024, tra cui anche il comparto Istruzione e Ricerca.

Le tabelle riportano i compensi mensili calcolati in base a due diverse aliquote: lo 0,60% per il periodo tra aprile e giugno 2025 e l’1,00% a partire dal mese di luglio 2025.

I valori variano significativamente a seconda della figura professionale, includendo dirigenti, docenti di ogni ordine e grado e personale tecnico-amministrativo.

Inoltre, le cifre sono ulteriormente suddivise in base all’anzianità di servizio e alla tipologia di contratto, sia esso a tempo determinato o indeterminato.

LE TABELLE

SCUOLA-IVC-2025Download

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