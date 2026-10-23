Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Nuove Indicazioni Nazionali, a che punto siamo? Quelle relative al primo ciclo, infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, sono state pubblicate lo scorso dicembre 2025 e sono in vigore dal 1° settembre 2026.

L’entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per i licei 2026 è prevista a regime dall’anno scolastico 2027/28, partendo dalle prime classi e procedendo progressivamente negli anni successivi. La bozza è stata pubblicata lo scorso aprile 2026, aprendo così la fase di consultazione per la scuola.

Per la prima volta le Indicazioni sono inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il Ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica.

Il documento sarà sottoposto al Cspi e ad altri organi di controllo prima della firma definitiva del ministro prima dell’adozione nel settembre 2027.

I corsi per le scuole

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per le scuole, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

Il corso per singoli docenti

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Il webinar introduttivo gratuito

Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.

La guida

Su questi argomenti, disponibile la guida gratuita per dirigenti scolastici elaborata da Anna Maria Di Falco.