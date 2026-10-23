Registrati
Diretta video

Primo piano | Educazione civica, Fondo Espero e stipendi

guarda
Attualità
23.10.2026

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
I corsi per le scuole
Come richiedere il corso
Il corso per singoli docenti
Il webinar introduttivo gratuito
La guida

Nuove Indicazioni Nazionali, a che punto siamo? Quelle relative al primo ciclo, infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, sono state pubblicate lo scorso dicembre 2025 e sono in vigore dal 1° settembre 2026.

L’entrata in vigore delle nuove Indicazioni Nazionali per i licei 2026 è prevista a regime dall’anno scolastico 2027/28, partendo dalle prime classi e procedendo progressivamente negli anni successivi. La bozza è stata pubblicata lo scorso aprile 2026, aprendo così la fase di consultazione per la scuola.

Per la prima volta le Indicazioni sono inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il Ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. 

Il documento sarà sottoposto al Cspi e ad altri organi di controllo prima della firma definitiva del ministro prima dell’adozione nel settembre 2027.

Vai al corso

I corsi per le scuole

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per le scuole, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

Richiedi informazioni

Il corso per singoli docenti

Vai al corso sulle Indicazioni nazionali per il primo ciclo per singoli docenti, 10 ore di formazione in modalità asincrona, con i formatori Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello.

Il webinar introduttivo gratuito

Disponibile anche un webinar introduttivo gratuito: Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curricolo di istituto.

La guida

Su questi argomenti, disponibile la guida gratuita per dirigenti scolastici elaborata da Anna Maria Di Falco.

Guida-Indicazioni-Nazionali-DiFalcoDownload

liceiNuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

Nuovi licei, il melodramma entra nei programmi di letteratura: i docenti si formeranno sulla base delle Nuove indicazioni nazionali

Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, i tecnici e professionali diventano licei: tutte le nuove denominazioni

Decreto scuola: ecco l’elenco dei nuovi licei, dalla grafica alla finanza, fino all’agraria e alla produzione ittica

Il decreto legge 170 sulle misure per la scuola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Confermato il tetto del 30% di alunni stranieri. Professionali e tecnici diventano licei – TESTO

Tradito valore identitario del liceo, ucciso ciò che restava di Gentile

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Proteste giovani, come sono cambiate dal 68 a oggi e che risposte possono dare i docenti. Concetto Vecchio a “Logos” – VIDEO

Valerio Musumeci

Valditara: “Non è sfasciando tutto che si migliora la scuola. Indicazioni nazionali scritte per la prima volta con il contributo degli studenti”

Redazione

GPS, riscontrate anomalie nella valutazione dei metodi Montessori, Pizzigoni e Agazzi: una nota spiega quali sono i titoli ammissibili – PDF

Lara La Gatta

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Redazione
vai alla ricerca avanzata