Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, i tecnici e professionali diventano licei: tutte le nuove denominazioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 recante “Misure per la suola, il PNRR e la ricerca”.
Numerose le misure contenutene nel provvedimento che, complessivamente, riguarda in particolare il sostegno agli alunni con disabilità e welfare studentesco, la riforma dell’istruzione tecnico-professionale e l’integrazione degli studenti stranieri e criteri per le classi multiculturali.
Nell’allegato 1, articolo 9 comma 2 si menzionano le denominazioni dei licei tecnologici e professionali:
Settore economico
1) Liceo tecnologico per l’amministrazione, la finanza e il marketing
2) Liceo tecnologico per il turismo
Settore tecnologico-ambientale
3) Liceo tecnologico per l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l’elettronica e l’elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l’informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l’energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica
1) Liceo professionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l’industria e l’artigianato per il Made in Italy
4) Liceo professionale per la manutenzione e l’assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico