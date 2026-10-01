Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, i tecnici e professionali diventano licei: tutte le nuove denominazioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 recante “Misure per la suola, il PNRR e la ricerca”.

Numerose le misure contenutene nel provvedimento che, complessivamente, riguarda in particolare il sostegno agli alunni con disabilità e welfare studentesco, la riforma dell’istruzione tecnico-professionale e l’integrazione degli studenti stranieri e criteri per le classi multiculturali.

Nell’allegato 1, articolo 9 comma 2 si menzionano le denominazioni dei licei tecnologici e professionali:

LICEI TECNOLOGICI

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l’amministrazione, la finanza e il marketing

2) Liceo tecnologico per il turismo

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria

4) Liceo tecnologico per la chimica

5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio

6) Liceo tecnologico per l’elettronica e l’elettrotecnica

7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione

8) Liceo tecnologico per l’informatica e le telecomunicazioni

9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l’energia

10) Liceo tecnologico per il sistema moda

11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

LICEI PROFESSIONALI

1) Liceo professionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane

2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche

3) Liceo professionale per l’industria e l’artigianato per il Made in Italy

4) Liceo professionale per la manutenzione e l’assistenza tecnica

5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale

6) Liceo professionale per i servizi commerciali

7) Liceo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo

9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico