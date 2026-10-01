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Attualità
01.10.2026
Aggiornato alle 13:19

Decreto scuola: ecco l’elenco dei nuovi licei, dalla grafica alla finanza, fino all’agraria e alla produzione ittica

Reginaldo Palermo
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I “nuovi” licei saranno complessivamente 22. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto 190 del 30 settembre.
Di questi, 11 saranno i licei tecnici e altrettanti quelli professionali.
Questo l’elenco completo contenuto in uno specifico allegato del decreto.

Licei tecnici – Settore economico

1) Liceo tecnologico per l’amministrazione, la finanza e il marketing
2) Liceo tecnologico per il turismo

Licei tecnici – Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l’elettronica e l’elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l’informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l’energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

Licei professionali

1) Liceo professionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l’industria e l’artigianato per il Made in Italy
4) Liceo professionale per la manutenzione e l’assistenza Tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

decreto legge scuola 2026licei

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