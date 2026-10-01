Decreto scuola: ecco l’elenco dei nuovi licei, dalla grafica alla finanza, fino all’agraria e alla produzione ittica

I “nuovi” licei saranno complessivamente 22. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto 190 del 30 settembre.

Di questi, 11 saranno i licei tecnici e altrettanti quelli professionali.

Questo l’elenco completo contenuto in uno specifico allegato del decreto.



Licei tecnici – Settore economico

1) Liceo tecnologico per l’amministrazione, la finanza e il marketing

2) Liceo tecnologico per il turismo

Licei tecnici – Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria

4) Liceo tecnologico per la chimica

5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio

6) Liceo tecnologico per l’elettronica e l’elettrotecnica

7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione

8) Liceo tecnologico per l’informatica e le telecomunicazioni

9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l’energia

10) Liceo tecnologico per il sistema moda

11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

Licei professionali



1) Liceo professionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane

2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche

3) Liceo professionale per l’industria e l’artigianato per il Made in Italy

4) Liceo professionale per la manutenzione e l’assistenza Tecnica

5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale

6) Liceo professionale per i servizi commerciali

7) Liceo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo

9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico