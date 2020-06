Indire, al via un’indagine sulle pratiche didattiche durante il lockdown

L’Indire ha avviato un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche didattiche durante l’emergenza coronavirus.

Si tratta di un questionario online, strutturato in dieci brevi sezioni, che vuole sondare come e in che misura la sospensione delle attività in presenza abbia influito sulle pratiche didattiche e sull’organizzazione della scuola rispetto a una serie di dimensioni: modalità, tecnologie impiegate, strategie di inclusione e partecipazione, interventi specifici per studenti BES, contenuti, curricolo, prevenzione e contrasto dell’esclusione, leadership scolastica, valutazione e formazione.

I dati raccolti attraverso il questionario saranno diffusi in forma rigorosamente anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità che non renderanno identificabili i partecipanti.

La compilazione richiede dai 20 ai 30 minuti.

Prima di iniziare il questionario è necessario prendere visione dell’informativa in materia di privacy e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR).

VAI AL QUESTIONARIO