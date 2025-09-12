Inizio anno scolastico, al Nord carenza sul sostegno. Le scuole: ricomincia la ricerca di docenti

Il nuovo anno scolastico ha preso il via e anche questa volta al Nord si registra una carenza di docenti di sostegno. SkyTg24 è andata in due istituti di Milano per capire la situazione. All’istituto comprensivo Thouar-Gonzaga di Milano, elementari e medie, per 900 alunni, c’è bisogno di 30 insegnanti di sostegno. Ad oggi ne mancano 4. “Purtroppo l’organico non è ancora al completo – spiega la dirigente scolastica – in particolare mancano ancora alcuni docenti di sostegno e questo non ci permette di garantire il tempo pieno sin da subito”.

“È molto complicato vivere qui a Milano con questi stipendi – spiega una docente arrivata dal Sud – l’unica cosa che ci dà forza è quello di vivere un obiettivo comune a tutti noi insegnanti per cercare di dare un aiuto concreto ai ragazzi”.

Situazione simile alle superiori, all’istituto Cattaneo, 940 studenti servono 11 insegnanti di sostegno, 6 sono stati assegnati, ma di questi solo uno è presente, uno ha rinunciato all’incarico, 4 hanno subito richiesto congedi di varia natura e nelle segreterie il lavoro aumenta sempre di più.

“Tanti docenti nominati su sostegno vengono, prendono servizio e vanno via perché arrivano da fuori regione e quindi noi dobbiamo organizzarci per trovare i supplenti”. “In quest’istante è arrivata una richiesta di congedo dal 2 settembre al 30 giugno, ricomincia il lavoro alla ricerca di docenti” spiegano dalla segreteria.