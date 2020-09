Inizio anno scolastico, cosa c’è da sapere: segui la DIRETTA su Facebook e Youtube [VIDEO]

Come funziona l’assegnazione dei docenti alle classi? Quali sono le regole per le supplenze? E l’orario di lavoro dei docenti? Come fare per correggere gli errori nelle Gps? A questi e ad altri interrogativi risponde nel corso della diretta di Tecnica della Scuola Live, su Facebook e Youtube il 9 settembre alle 15,30.

Insieme al giornalista de La Tecnica della Scuola Fabrizio De Angelis, Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico, parlano dei temi caldi del ritorno a scuola in vista del nuovo anno scolastico appena iniziato.

Nel corso della diretta è previsto il consueto spazio dedicato alle domande in tempo reale che i lettori pongono ai nostri esperti.

