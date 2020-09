Inizio anno scolastico, cosa c’è da sapere: segui la DIRETTA su Facebook e Youtube

Come funziona l’assegnazione dei docenti alle classi? Quali sono le regole per le supplenze? E l’orario di lavoro dei docenti? Come fare per corregere gli errori nelle Gps? Sono alcuni dei temi protagonisti della nuova puntata di Tecnica della Scuola Live, che andrà in diretta su Facebook e Youtube il 9 settembre alle 15,30.

Insieme al giornalista de La Tecnica della Scuola Fabrizio De Angelis, ci saranno Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico.

La puntata sarà incentrata sui temi caldi del ritorno a scuola in vista del nuovo anno scolastico appena iniziato.

Nel corso della diretta è previsto il consueto spazio dedicato alle domande in tempo reale che i lettori pongono ai nostri esperti.

