Inizio anno scolastico, quali sono i punti principali del primo collegio dei docenti?

Oggi, 1° settembre, inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico 2025/26. Tra i principali aspetti da affrontare, ecco il primo collegio dei docenti. Ma quali sono i punti principali da affrontare per il primo collegio docenti? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Il primo collegio docenti è l’architrave dell’anno scolastico che prelude alla funzionalità dell’organizzazione dell’anno scolastico sotto vari punti di vista, perché ricordiamoci che l’organo collegiale è un organo deliberante. Il collegio docenti delibera su temi di fondamentale importanza come la valutazione, la programmazione, la ricerca, la didattica, l’adozione dei libri di testo e tante altre attività deliberanti. Per cui l’appello che faccio è che siano partecipati, ma non nel senso della presenza fisica, ma proprio intellettualmente, che i docenti intervengano in collegio, perché se è vero, com’è vero, che la comunità educante è comunità educante, ma anche democratica, la democrazia si esprime attraverso la collegialità, cioè nella collegialità che attraverso verso l’individualità, l’individualismo anche dei docenti che singolarmente possono proporre criteri, possono proporre avanzare appunto proposte che poi vengono messe ai voti del collegio.

Dunque, il primo collegio è di fondamentale importanza e di solito il primo collegio docenti è anche molto lungo, per cui bisogna avere pazienza e parteciparvi attivamente. Perché i provvedimenti, poi il dirigente scolastico, che è il presidente del collegio e poi prende atto della volontà collegiale, della volontà di ciò che esprime il collegio per fare i suoi procedimenti burocratici e quindi avanzare tutta una progettualità.

Uno dei punti fondamentali è, per esempio, il piano annuale delle attività, che è il cuore centrale di tutto ciò che sono i consigli di classe, i collegi docenti e di programmazione e i colloqui scuola famiglia che si dovranno svolgere durante tutto l’anno secondo l’orario definito dal contratto collettivo nazionale. Ci sono fino a 40 ore obbligatorie e non che quelle successive alle 40 non siano obbligatorie, diventano però retribuite se svolte oltre le 40 ore, perché c’è un obbligo a svolgere nella funzione della collegialità 40 ore di collegi docenti, però dentro queste ci sono anche i rapporti scuola famiglia che interagiscono per la valutazione e offrire alle famiglie gli incontri scuola famiglia sulla valutazione degli scrutini infraquadrimestrali e poi quelli intermedi e quelli finali, per cui ci sono 40 ore di attività collegiali e dunque collegi docenti e interventi scuola famiglia e poi ci sono altre 40 ore dei consigli di classe. È chiaro che nelle prime 40 ore dai collegi docenti rientra pure la programmazione delle attività dipartimentali, cioè i dipartimenti, così chiamati dipartimenti che soprattutto agiscono nella scuola secondaria, ma anche nella scuola primaria e dell’infanzia, le riunioni dipartimentali che vedono, come dire, per quanto riguarda la scuola secondaria, per esempio, il Dipartimento di Matematica e Fisica, il Dipartimento di Storia e Filosofia al dipartimento di latino e greco e di italiano. Dunque tutte, anche più classi di concorso messe insieme nello stesso dipartimento che vanno a programmare lo svolgimento appunto dei contenuti programmatici che poi vengono portati all’interno dei consigli di classe. Dunque, c’è un’articolazione, il dipartimento del collegio docenti, per cui le riunioni dipartimentali di settembre che stanno nel piano annuale delle attività rientrano dentro queste 40 ore e sono di fondamentale importanza. Ecco perché è importante partecipare.

Poi ci sono delle importantissime novità. Per esempio, le scuole si devono attrezzare al fine di rispondere alle richieste ministeriali per il divieto dell’uso degli smartphone nelle scuole. E questo è collegiale anche perché ha una ricaduta sulle sanzioni disciplinari da attuare verso gli alunni che vanno a non rispettare l’aspetto del divieto e dunque vanno a non rispettare un patto di corresponsabilità e un regolamento di istituto e dunque il collegio poi deve valutare con dei criteri specifici la ricaduta nella condotta e la ricaduta nella sanzione disciplinare da applicare. E queste dunque sono tematiche che verranno discusse, ma un’altra tematica importantissima è l’assegnazione del docente alle classi, e in seno al collegio dei docenti che si fa, come dire, attenzione al semplice fatto che vengano rispettati i criteri del consiglio d’istituto e si controlla anche se è stato rispettato il parere del collegio dei docenti ai fini dell’assegnazione dei docenti delle classi.

E un altro punto importante è l’orario scolastico degli studenti che deve tenere conto di criteri generali, appunto, definiti in maniera importante sull’aspetto della didattica dai docenti del collegio dei docenti e di solito è il primo collegio dei docenti che vede questi criteri perché è importantissimo stabilire intanto dei criteri generali, quante ore devono fare i gli studenti in continuità di matematica piuttosto che di fisica piuttosto che di scienze o che tipo di carico di lavoro devono avere oppure che tipo di situazione si può stabilire per evitare orari scolastici che siano pesanti o eccessivamente pesanti, concentrati in una giornata della settimana piuttosto che un’altra. Ecco, i criteri sono materia del collegio dei docenti, insomma ci sono diverse situazioni come anche i criteri per sostituire i docenti assenti e che vengono poi applicati, dovranno essere applicati dal dirigente scolastico.

Il PTOF, il piano dell’offerta formativa, dunque programmare funzionalmente alle attività curriculari ed extracurriculari, la questione dei crediti scolastici per rendere il credito scolastico più funzionale, la questione delle assenze degli alunni, oppure la questione delicatissima che in molte scuole avviene dell’entrata posticipata degli alunni, cioè la scuola non è un albergo, non è un ristorante che c’è chi entra e esce all’ora che vuole. È chiaro che ci vanno dettate delle regole che hanno anche un criterio di natura didattica e di affrontare le lezioni senza essere disturbati.

Dunque, i docenti hanno una grande responsabilità nel primo collegio dei docenti e per cui l’attenzione, la concentrazione per dettare regole chiare, poi è del tutto evidente che qualsiasi intervento di un componente del collegio docente ha un suo speso specifico, non può essere ignorato e deve essere sempre sia ascoltato e sia messo ai voti. Per cui è un’attività collegiale democratica di fondamentale importanza e il consiglio che do è quello di invitare i docenti a una lettura sana e corretta dell’articolo 7 del Testo Unico della scuola, decreto legislativo 297 del 94. Un’ultima cosa. Nel primo collegio si identificano delle figure importantissime, due se le sceglie il dirigente scolastico secondo, l’articolo 25 del Testo Unico 165 del 2001 e poi vengono retribuite queste due figure con il fondo dell’istituto attraverso la contrattazione di istituto tra dirigente scolastico ed RSU, mentre le altre figure di sistema fino al 10% potrebbero anche essere scelte dal dirigente, però poi avrebbero la problematica del pagamento delle funzioni perché il contratto collettivo dà l’opportunità al dirigente di retribuire solo due scelte fiduciarie.

Invece le figure di sistema potrebbero poi essere invece scelte dal collegio che vota non solo le funzioni, ma anche le persone, così come accade per le funzioni strumentali. Si votano le aree, ma anche l’identità si identificano e dunque anche chi deve ricoprire quell’area, sono voti che ricadono nella democrazia e in questo caso sono voti anche a scrutinio segreto, a voto segreto e non palese per identificare funzioni strumentali. Ecco, tutto questo succede al primo collegio ed è un collegio che porterà via numerose ore della giornata di lunedì 1 settembre. Quasi tutte le scuole lo faranno così. È chiaro che qualche dirigente scolastico, qualche scuola in reggenza, qualche scuola che attende, che ha il dirigente reggente, quindi magari fa il primo collegio dell’1 settembre in una scuola, lo farà il due, il tre nell’altra”.

SOS DIRIGENTI SCOLASTICI, LA RUBRICA DELLA TECNICA DELLA SCUOLA