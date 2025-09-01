Inizio scuola 2025, quando cominciano le lezioni nelle varie regioni? Il calendario scolastico completo

Oggi, 1° settembre, inizia ufficialmente l’anno scolastico 2025/2026. Oggi si tiene, in tutte le scuole, il primo collegio docenti. Per l’inizio delle attività didattiche bisogna attendere ancora qualche giorno. Quando inizia la scuola nelle varie regioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
I primi a tornare sui banchi saranno i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia, il 5 settembre, e gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. A seguire, toccherà il 10 settembre a Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto, l’11 al Friuli Venezia Giulia e il 12 alla Lombardia (dalla primaria alla secondaria di II grado).
La maggior parte delle regioni ha invece fissato al 15 settembre la data di inizio: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Gli ultimi a tornare a scuola saranno gli studenti di Calabria e Puglia, il 16 settembre.
L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:
Calendari scolastici regionali nel dettaglio
ABRUZZO
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
BASILICATA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
BOLZANO
Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025
Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 16 giugno 2026
Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025
Calendario scolastico 2025/2026
CALABRIA
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
CAMPANIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
EMILIA-ROMAGNA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
FRIULI VENEZIA GIULIA
Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte 1° maggio: 2 maggio
Ponte 2 giugno: 1° giugno
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Delibera n. 455 del 4 aprile 2025
Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
LAZIO
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Schema calendario scolastico 2025/2026
Circolare n. 0166487 del 10/02/2025
LIGURIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 11 giugno 2026
LOMBARDIA
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
MARCHE
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
MOLISE
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
PIEMONTE
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
PUGLIA
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
SARDEGNA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
SICILIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
TOSCANA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
TRENTO
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
UMBRIA
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
VALLE D’AOSTA
IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026
Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Calendario scolastico 2025/2026
VENETO
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026