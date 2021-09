Inizio scuola, misure in relazione agli scenari (zona bianca, gialla o arancione)

La ripresa dell’anno scolastico pone il problema di identificare precocemente, per motivi organizzativi, le misure di intervento applicabili di massima con i vari scenari a seconda dalla situazione epidemiologica.

Nel Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022), messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, è presentata un’articolata tabella che riepiloga le principali misure da adottare a seconda del “colore” del territorio.

La riportiamo di seguito.