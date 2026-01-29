Edilizia scolastica, in Sicilia oltre 10 milioni di euro dal Fesr 2021-2027 per 11 interventi nelle scuole

Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha dato il via libera a undici interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica in altrettanti istituti della Sicilia. L’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana ha infatti approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro, a valere sul Programma regionale Fesr 2021-2027.

Le risorse sono destinate a rendere gli edifici scolastici più sicuri, accessibili e funzionali, con interventi mirati anche a favorire l’innovazione didattica e l’utilizzo delle tecnologie digitali.

“Con questo nuovo stanziamento – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – il governo Schifani prosegue con determinazione nel percorso di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici, confermando un impegno concreto per scuole più moderne, inclusive e rispondenti alle esigenze formative di studenti e docenti. I progetti finanziati superano i 10 milioni di euro di fondi comunitari e saranno integralmente coperti grazie all’utilizzo anche delle somme residue”.

Gli interventi interesseranno undici Comuni siciliani, distribuiti nelle province di Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Trapani.

In provincia di Messina sono previsti: il completamento dell’IIS “Merendino” di Brolo, per l’indirizzo alberghiero e il liceo Cambridge (oltre 1,7 milioni di euro); l’ammodernamento della scuola media “Leonardo da Vinci” di Piraino, con lavori su sicurezza, impianti e accessibilità (325 mila euro); il completamento della ristrutturazione della scuola media di via Baden Powell a Oliveri, con interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche (oltre 1,9 milioni di euro); la riduzione del rischio sismico e l’implementazione di dotazioni multimediali nel plesso “A.G. Roncalli” di Montalbano Elicona (593 mila euro).

In provincia di Agrigento, i finanziamenti riguardano la riqualificazione degli spazi esterni e della palestra scoperta del plesso “G. Galilei” di Santa Elisabetta (688 mila euro) e il potenziamento della palestra della scuola secondaria di primo grado “Seminario” di Favara, con interventi sull’accessibilità e sugli spazi esterni (oltre 348 mila euro).

In provincia di Palermo sono previsti la sostituzione di due ascensori nella scuola secondaria di primo grado di Corleone (217.652 euro), il completamento della scuola “Francesco Minà Palumbo” e la ristrutturazione della palestra di Castelbuono (oltre 1,7 milioni di euro), oltre alla riqualificazione della scuola media di Prizzi (558 mila euro).

In provincia di Catania è finanziata la riqualificazione della palestra dell’IIS “Leonardo” di Giarre, per un importo superiore a 1,1 milioni di euro.

Infine, in provincia di Trapani, è previsto l’adeguamento sismico della scuola primaria “Luigi Capuana” di Vita, per un investimento di 1,3 milioni di euro.

Il decreto con l’elenco completo dei progetti approvati è consultabile sul sito ufficiale della Regione Siciliana.