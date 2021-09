Inizio scuola, quest’anno anche le supplenze da Mad in anticipo sui tempi

Settembre è uno dei momenti migliori per la presentazione della domanda di messa a disposizione ai dirigenti scolastici, in vista dell’avvio dell’anno scolastico e della copertura delle cattedre vacanti.

Proprio in questi giorni le scuole hanno provveduto a coprire le prime cattedre vacanti, peraltro con un certo anticipo rispetto agli anni scorsi. Anticipo che, a catena, ha effetti anche sull’istanza di messa a disposizione.

Lo stesso ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di recente ha dichiarato: “L’impegno che ci siamo presi era di avere tutti i docenti al proprio posto, e infatti iniziamo l’anno scolastico, per la prima volta nella storia della Repubblica, avendo tutti i docenti indicati dal Ministero al proprio posto”.

Le scuole confermano. I dirigenti intervistati dalla Tecnica della Scuola, infatti, riconoscono che il primo giorno dell’anno scolastico 2021-2022 ha visto gli organici quasi al completo, anche sul fronte dell’assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi.

Insomma, le supplenze annuali, che attingono alle graduatorie Gps e Gae, praticamente, sono state tutte (o quasi) assegnate. E anche le assegnazioni da graduatoria di istituto hanno fatto il loro corso (o lo stanno facendo in queste ore). Adesso è il momento della Mad, cui i dirigenti fanno riferimento in seconda battuta, dopo il ricorso alle graduatorie.

Ma che cos’è la Mad?

Ricordiamolo, la domanda di Messa a Disposizione, più conosciuta come MAD, è una candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie.

Chi accetta una supplenza con MAD è soggetto agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza 60/2020, ivi incluse le sanzioni con riferimento alle eventuali rinunce o abbandoni del servizio. In particolare ci riferiamo all’articolo 14, dove si parla di penalizzazioni, fino al depennamento, che riguardano sempre la stessa graduatoria da cui si è stati convocati. Ne segue che gli assunti tramite chiamata diretta MAD sarebbero penalizzati esclusivamente per la scuola dove sono accaduti i fatti, senza compromettere in alcun modo la propria posizione in tutte le graduatorie Miur.

