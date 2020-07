Insegnamento della religione, titoli validi e chi li rilascia

Quali titoli servono per insegnare religione? Chi li rilascia?

La risposta è contenuta nel recente D.M. n.70 del 24 luglio 2020 e nel relativo allegato.

Titoli validi per l’insegnamento dell’IRC

I titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono:

a. Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);

b. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore;

c. Laurea magistrale in Scienze Religiose;

d. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura;

e. Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e

Religione”;

f. Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della Religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”;

g. Licenza in Missiologia.

Chi li rilascia

Le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i titoli , sono indicati nella parte B dell’elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale

italiana.