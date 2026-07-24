Insegnamento religione cattolica, dalla proposta di legge per sostituirlo alle nuove assunzioni. Intervista a Mirisola (Anief)

L’estate è un periodo ricco di adempimenti per il mondo della scuola. Quest’anno lo è stata anche per l’insegnamento della religione cattolica, e non solo per la pubblicazione del decreto con cui proprio nelle scorse ore è stata disposta l’immissione in ruolo di oltre 2.600 docenti di questa materia. Nelle scorse settimane, infatti, è stata presentata una proposta di legge per sostituire l’insegnamento con una disciplina denominata Antropologia delle religioni e delle culture. L’obiettivo dei firmatari è quello di approfondire il fenomeno religioso attraverso un approccio storico, culturale e comparativo, affrontando temi come il dialogo interculturale, l’etica e la convivenza.

I numeri dell’insegnamento della religione cattolica

Sul tavolo, insomma, c’è il tema dell’attualità dell’insegnamento della religione cattolica così come lo conosciamo. E come dovrebbe rimanere, ha spiegato ai microfoni della Tecnica della Scuola Carmelo Mirisola, docente IRC e responsabile nazionale Anief per questa materia. Tanti gli argomenti al centro del colloquio, a partire dai numeri delle famiglie che scelgono di aderire alla cosiddetta “ora di religione” così com’è. “I dati ci dicono che la partecipazione è superiore all’80%, numeri che confermano come la materia sia apprezzata e come abbia dimostrato di essere importante in una società che cambia, e che quindi ha ancora più bisogno di questo insegnamento”, ha spiegato Mirisola.

Le assunzioni e le prossime iniziative del sindacato

C’è stato tempo anche per parlare della situazione professionale degli insegnanti di religione, delle criticità che si riscontrano in questo particolare comparto, dell’importanza dell’ultima tornata di assunzioni – non solo una questione di organici ma anche “un fatto di giustizia”, rivendica Mirisola, che ha seguito da vicino il dossier insieme ai vertici nazionali del sindacato – delle iniziative che Anief intende mettere in campo per accompagnare questi docenti nelle sfide di ogni giorno. Una chiacchierata a tutto tondo, insomma, per fare il punto su una materia che rimane tra le più discusse nel panorama scolastico. Seguitela sul nostro sito Tecnicadellascuola.it e sul nostro canale YouTube.