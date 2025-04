Inserimento Ciad e Ata 24 mesi: cosa c’è da sapere – DIRETTA ore 15,30

Con la nota n. 87837 del 10 aprile 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito chiarimenti riguardo allo scioglimento della riserva a seguito del conseguimento della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), necessaria per le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027.

Scadenze

Dal 28 aprile al 9 maggio 2025 sarà attivata una procedura online che permetterà ai candidati interessati di dichiarare di aver ottenuto la CIAD.

Tale certificazione, secondo quanto stabilito nell’allegato A del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, è uno dei requisiti richiesti per accedere ai profili professionali del personale ATA (escluso il collaboratore scolastico).

Inoltre, sempre secondo il CCNL (articolo 59, comma 10), i candidati dovranno obbligatoriamente ottenere questa certificazione entro il 30 aprile 2025. In caso contrario, saranno esclusi dalla graduatoria.

Graduatorie 24 mesi Ata, fino alle 14 del 19 maggio si può inviare la domanda

Le domande per l’aggiornamento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali di prima fascia Ata, le cosiddette graduatorie 24 mesi, potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

Bandi di concorso già pubblicati

I bandi di concorso sono stati già pubblicati, sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) e sui siti degli Uffici scolastici, entro e non oltre il 17 aprile 2025.

In buona sostanza i vari uffici scolastici hanno pubblicato, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, i bandi dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2025/2026.

Chi deve sciogliere la riserva

Tutti coloro che dal 28 maggio al 28 giugno 2024 hanno fatto domanda di inserimento nelle Graduatorie di Istituto di terza fascia Ata per i seguenti profili: AA, AT, cuoco, infermiere, guardarobiere, Operatore dei servizi agrari e Operatore scolastico, dovranno sciogliere per tutti questi profili la riserva del titolo di Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale non conseguito entro il 28 giugno 2024, ma conseguito invece entro il 30 aprile 2025.

Caratteristiche della CIAD

Con il CCNL 18 gennaio 2024 sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

deve essere rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

deve essere registrata presso Accredia.

