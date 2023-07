Intelligenza artificiale, come plasma la didattica? Si apre oggi la conferenza Aied, i temi trattati

Si è aperta oggi, 3 luglio 2023, a Tokyo, la 24a edizione della Conferenza Artificial Intelligence in Education promossa dall’AIED (The International Artificial Intelligence in Education Society).- L’AIED Society organizza la conferenza AIED e si propone di far progredire la scienza e l’ingegneria degli ecosistemi intelligenti uomo-tecnologia che supportano l’apprendimento. La conferenza è l’ultima di una lunga serie di conferenze internazionali, note per l’alta qualità e l’innovazione della ricerca sui sistemi assistiti dall’intelligenza artificiale e sugli approcci della scienza cognitiva per le applicazioni informatiche educative.

Il tema di quest’anno è “AI in Education for Sustainable Society“. Una società sostenibile è guidata dal principio di realizzare la pace e la prosperità per tutte le persone e il pianeta con un’inclusività che “non lascia indietro nessuno”: lo snodo è come coniugare questi principi con la pervasività dell’intelligenza artificiale e il suo sviluppo. La comunità AIED da sempre si occupa di come utilizzare l’intelligenza artificiale (AI) per contribuire a un mondo con un accesso equo e universale a un’istruzione di qualità a tutti i livelli.

Nel corso della Conferenza internazionale, che dura sino al 7 luglio, verranno presentate ricerche su come l’intelligenza artificiale plasmi e possa plasmare l’istruzione in tutti i settori, su come far progredire la scienza e l’ingegneria dei sistemi di apprendimento interattivi intelligenti e su come promuoverne un’ampia adozione. Coinvolgendo le varie parti interessate – ricercatori, operatori del settore educativo, aziende, responsabili politici, nonché insegnanti e studenti – la conferenza intende definire un’agenda più ampia su come le nuove idee di ricerca possano soddisfare le esigenze pratiche per costruire efficaci ecosistemi umani-tecnologici intelligenti che supportino l’apprendimento.

Nel corso della conferenza internazionale i temi affrontati saranno i seguenti:

Tecnologie interattive e assistite dall’intelligenza artificiale in un contesto educativo Modellazione e rappresentazione Modelli di insegnamento e apprendimento (e tra questi il tema del Tutoraggio e scaffolding assistiti dall’intelligenza artificiale) Contesti di apprendimento e apprendimento informale (Apprendimento basato sul gioco; Apprendimento collaborativo e di gruppo; Reti sociali; Inquiry learning; Dimensioni sociali dell’apprendimento; Comunità di pratica; Ambienti di apprendimento interattivi; Apprendimento attraverso la costruzione e la realizzazione; Griglia di apprendimento; Apprendimento permanente); Apprendimento in contesti informali; Apprendimento nello spazio fisico; Apprendimento di abilità motorie). Valutazione (Studi sull’apprendimento umano, sulla cognizione, sugli affetti, sulla motivazione, sul coinvolgimento e sugli atteggiamenti; studi di progettazione e formativi di sistemi AIED; tecniche di valutazione basate su analisi computazionali) Applicazioni innovative. Applicazioni di apprendimento specifiche per ogni settore (ad esempio, lingua, scienza, ingegneria, matematica, medicina, esercito, industria, sport e altro ancora). Equità e inclusione nell’istruzione Etica e IA nell’istruzione (esplicabilità, trasparenza, responsabilità, AIED responsabile, adozione, coinvolgimento di insegnanti e studenti Progettazione, uso e valutazione di sistemi ibridi uomo-IA per l’apprendimento Il potenziale dell’interazione uomo-IA in contesti educativi Spazi di apprendimento online

Sito web ufficiale della conferenza internazionale: https://www.aied2023.org/.

Il corso

Su questi argomenti il corso Intelligenza artificiale nella didattica: dalla teoria alla pratica, a partire dal 14 luglio, a cura di Ivano Stella, in collaborazione con Casco Learning, e Aluisi Tosolini.

Il percorso ha l’obiettivo di fornire concretamente e direttamente l’opportunità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa nella propria attività professionale. In premessa uno sguardo all’attualissimo dibatto su potenzialità e rischi etici della Intelligenza artificiale a partire dal percorso intrapreso dall’Unione Europea per regolamentare per legge l’uso dell’Intelligenza Artificiale con l’AI act.