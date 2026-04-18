Intelligenza artificiale e didattica, due mondi che si sono già incontrati: qual è il ruolo dei docenti in questo processo?

L’intelligenza artificiale è già entrata nelle classi, spesso senza regole e senza guida. Gli studenti la usano, ma non sempre in modo consapevole: tra passività, errori e rischi etici, emerge un bisogno chiaro. Non di strumenti in più, ma di docenti capaci di governarli.

IA in classe: tra uso diffuso e uso inconsapevole

Sempre più studenti utilizzano l’IA generativa, ma lo fanno spesso in modo inadeguato: si affidano alle risposte senza spirito critico, rischiano forme di dipendenza e non riconoscono errori o “allucinazioni” dei chatbot. In questo scenario, il problema non è l’uso dell’IA in sé, ma l’assenza di una guida competente che aiuti a trasformarla in uno strumento di apprendimento reale.

Dalla sperimentazione alla didattica strutturata

L’IA offre opportunità concrete per la progettazione didattica: dalla costruzione di lezioni e attività fino alla personalizzazione dei percorsi per studenti con bisogni diversi. Tuttavia, senza un uso consapevole e metodologicamente fondato, il rischio è rimanere a un livello superficiale. Serve invece integrare questi strumenti in modo strutturale, collegandoli a strategie didattiche efficaci e a obiettivi di apprendimento chiari.

Valutazione, personalizzazione e gestione del lavoro docente

L’IA può supportare anche aspetti centrali del lavoro docente: dalla valutazione formativa alla costruzione di rubriche, fino all’organizzazione di materiali e documenti. Inoltre, consente di adattare contenuti e attività ai diversi stili cognitivi degli studenti, favorendo inclusione e partecipazione. Ma per sfruttare davvero queste potenzialità è necessario saper distinguere strumenti, costruire richieste efficaci e verificare criticamente gli output.

Un cambio di paradigma che richiede nuove competenze

Non si tratta solo di imparare a usare nuovi strumenti, ma di affrontare un vero salto di paradigma. L’IA è sempre più integrata e specializzata: per questo i docenti sono chiamati a sviluppare competenze specifiche, dalla progettazione all’uso critico, fino alla capacità di accompagnare gli studenti in un utilizzo consapevole, creativo ed eticamente corretto.

Il corso

Su questi argomenti il corso Nuove funzionalità dell’IA per la didattica, in programma dal 20 aprile, a cura di Giovanni Morello.