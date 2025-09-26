Interpelli e nuove convocazioni da GPS, si procede con aggiornamenti continuativi – DIRETTA ore 16,00

Con la nota ministeriale del 9 luglio 2025, in riscontro a quanto previsto dall’art.13 comma 23 dell’O.M. 88 del 2024, sono stati dettati i criteri da seguire per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici attraverso la procedura dell’interpello consistente nel comunicare la necessità di un docente supplente dopo aver consultato la graduatoria d’istituto e le graduatorie degli istituti viciniori.

Procedura prevista

I dirigenti scolastici, dopo avere verificato l’assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto, constatato l’esaurimento delle stesse, anche delle scuole viciniori, procedono alla pubblicazione di specifici interpelli finalizzati al reclutamento di docenti prioritariamente forniti dell’abilitazione per i posti comuni e di specializzazione per i posti di sostegno e in seconda battuta titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS.

Qual è la normativa che regola gli interpelli e come si fa a partecipare? Esistono ancora le cosiddette MAD per aspirare ad ottenere una supplenza? Si può lasciare la nomina di supplenza ottenuta tramite interpello per una nomina da GPS? Quali sono le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono di una supplenza avuta tramite interpello?

