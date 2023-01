Iscrizioni a.s. 2023/24, cosa succede dopo l’inoltro della domanda [GUIDA E TUTORIAL]

Iscrizioni a.s. 2023/24, cosa succede dopo l’inoltro della domanda

In questi giorni le famiglie sono impegnate nella compilazione e invio delle domande di iscrizione al prossimo anno scolastico.

La scadenza per l’invio on-line delle domande dalla primaria alla secondaria di II grado è fissata alle ore 20 del 30 gennaio 2023.

Cosa fare dopo aver effettuato l’inotro della domanda?

La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta. Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda.

Una copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta elettronica indicata.

A chiusura del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di destinazione, che ha presa in carico la domanda, conferma l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.

La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.

La domanda può essere:

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella procedura di abiltazione.

L’iter della domanda può essere seguito anche dall’homepage dell’area riservata di “Iscrizioni on line” consultando lo stato domanda dall’elenco “Le tue domande di iscrizione”.

Se la domanda non viene accolta?

Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e in “Scuola in chiaro”.

Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite e-mail alle famiglie.

IL VIDEO TUTORIAL DEL MINISTERO