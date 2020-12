Iscrizioni, pubblicazione modulo personalizzato entro il 29 dicembre

Con nota 3179 del 9 dicembre 2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le tempistiche alle scuole per le operazioni di avvio connesse alle iscrizioni all’a.s. 2021/2022.

In proposito ricordiamo che le famiglie potranno inviare la domanda di iscrizione alle classi prime di primaria, secondaria di I e II grado, tramite la procedura di Iscrizioni on-line che sarà disponibile dal 4 al 25 gennaio 2021. La registrarsi alla piattaforma è già possibile dal 19 dicembre. Chi ha lo SPID invece non deve fare nulla al momento e potrà procedere direttamente all’inoltro della domanda dal 4 gennaio.

Le scuole hanno tempo fino ad oggi, 29 dicembre, per la pubblicazione del modulo personalizzato. Se non procedono alla personalizzazione, il 4 gennaio verrà pubblicato in automatico un modulo base.

Queste sono tutte le scadenze per scuole e famiglie: