Iscrizioni scuola 2025/26, liceo classico o scientifico? Ecco la classifica delle regioni

Le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/26 offrono uno spaccato interessante sulle preferenze degli studenti italiani. Il Liceo Scientifico, in tutte le sue varianti, si conferma tra le scelte più gettonate. Il Molise guida la classifica con il 33,75% di iscritti, seguito dal Lazio (31,9%) e dall’Umbria (29,55%). In particolare, l’opzione Scienze Applicate sta guadagnando sempre più terreno, arrivando al 13,97% in Molise e all’8,18% nel Lazio.

Il Liceo Classico, pur registrando percentuali più contenute, mantiene un ruolo centrale nella formazione umanistica. Le regioni con la maggiore affluenza sono il Lazio (8,80%), la Sicilia (8,59%) e la Calabria (8,52%), a conferma della tradizione consolidata di questi territori.

Il Liceo Linguistico, invece, mostra una buona adesione, con il Lazio al primo posto (11,28%), seguito dalla Sardegna (9,95%) e dall’Umbria (9,81%). Un dato che riflette l’importanza crescente delle competenze linguistiche in un mercato del lavoro sempre più globalizzato.

