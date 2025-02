Chiusura iscrizioni scuola, i primi dati: il liceo scientifico batte il classico. Valditara: “In crescita 4+2 e liceo Made in Italy”

Come sappiamo, ieri, 10 febbraio, è scaduto il termine per presentare le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026. Al Tg1 di ieri sera sono stati presentati i primi dati, e ad intervenire è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Si conferma il liceo scientifico, con il 13,5% delle preferenze il percorso di studi che attira di più gli studenti. A seguire c’è il liceo classico, con il 5,3% di gradimento.

Liceo Made in Italy e 4+2, Valditara soddisfatto

Ecco i primi dati sui nuovi percorsi: “Notevole gradimento delle famiglie per la riforma dell’istruzione tecnico professionale. Il numero delle iscrizioni è più che triplicato rispetto allo scorso anno. In crescita anche le iscrizioni al liceo del Made in Italy”, queste le parole del numero uno di Viale Trastevere.

Negli istituti tecnici sperimentali, i cosiddetti 4+2, ci sono stati 5400 iscritti, rispetto ai 1669 del 2024. Il liceo Made in Italy è cresciuto in un anno del 10%,