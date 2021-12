Iscrizioni scuola, dal 13 dicembre predisposizione del modulo: scadenze per le scuole

Dal 13 al 31 dicembre le scuole saranno impegnate nella predisposizione ed eventuale personalizzazione del modulo che le famiglie dovranno poi utilizzare per iscrivere i propri figli all’a.s. 2022/23.

Tutte le scadenze e le operazioni da affettuare sono illustrate nella nota 3830 del 6 dicembre, concernente la fase di avivo delle iscrizioni on-line.

Ricordiamo che quest’anno ci sarà tempo dal 4 al 28 gennaio per presentare la domanda.

Terminata la personalizzazione, le scuole hanno la possibilità di simulare l’iscrizione on line allo stesso modo dell’utente famiglia, in modo da valutare l’idoneità e la completezza del modello predisposto.

La pubblicazione di ciascun modello personalizzato deve avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2021. Dopo tale data non saranno consentiti interventi di alcun genere, compresa la sola pubblicazione.

Nel caso in cui la scuola statale non abbia provveduto alla pubblicazione del modello entro il 31 dicembre 2021, si procederà in automatico alla pubblicazione del modello di base.

Iscrizioni solo con identità digitale

Da quest’anno, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Calendario delle attività