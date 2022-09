Istruzione degli adulti, funzionamento dei CPIA nell’a.s. 2022/2023

Con nota del 15 luglio scorso, il MI ha stabilito che “Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato al 25 luglio 2022 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato, accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine“.

La stessa nota riporta un’altra scadenza: il 15 novembre 2022, data entro la quale deve essere formalizzato il Patto Formativo Individuale. Con nota del 15 settembre 2022 il MI precisa inoltre che per gli adulti che hanno presentato l’istanza di iscrizione da remoto e hanno trasmesso la documentazione necessaria al perfezionamento della medesima entro i termini prescritti, il suddetto termine può essere prorogato al 30 novembre 2022.

Quest’ultima nota ricorda che, a partire dal triennio 2022-2025, il processo connesso al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e ai relativi strumenti implementati per il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (RAV, PdM, PTOF) diventa ordinamentale anche per i CPIA, dopo la prima fase di familiarizzazione, sostenuta da un Piano di accompagnamento realizzato nell’anno scolastico 2021-22. Ulteriori e specifiche indicazioni in merito saranno trasmesse a tutte le istituzioni scolastiche interessate compresi i CPIA.