Istruzione e Merito: Paola Frassinetti (FdI) sottosegretaria; Sgarbi, con Borgonzoni e Mazzi, alla Cultura

Colpo di scena nella “battaglia” per i sottosegretari: alla fine Fratelli d’Italia l’ha spuntata su tutti e ha ottenuto la designazione di Paola Frassinetti, responsabile scuola del partito.

Mentre il Consiglio dei Ministri si stava concludendo si parlava anche di un altro posto attribuito a Rossano Sasso della Lega.

Resta fuori dal Governo della scuola Valentina Aprea, una vita dedicata alla scuola e alla politica.

Aprea infatti era stata sottosegretaria con la Ministra Letizia Moratti e alle ultime elezioni non è stata rieletta per pochi voti.

Delusione anche per Mario Pittoni della Lega che veniva dato quasi per certo dal “popolo” di Facebook soprattutto per il suo impegno a favore dei docenti precari.

Che al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia toccato un solo sottosegretario è un fatto un po’ curioso perché è in netta controtendenza rispetto alle consuetudini.

Stessa situazione peraltro anche al Ministero Università e Ricerca con sottosegretario Augusta Montaruli.

Alla Cultura va Vittorio Sgarbi, in compagnia di Lucia Borgonzoni (Lega) e Gianmarco Mazzi.

Il fatto che all’Istruzione sia toccato un solo sottosegretario non è un bel segnale e stride con la decisione di assegnarne addirittura tre alla Cultura: sembra quasi che la scuola non sia considerata una priorità del Governo.