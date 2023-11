Job&Orienta: il 22 novembre la 32^ edizione

Mercoledì 22 novembre fino a sabato 25, apre a Veronafiere la 32^ edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con ministero dell’Istruzione e del Merito, ministero dell’Università e della Ricerca e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il patrocinio di Rai Veneto e la mediapartnership di Rai Cultura, Rai Scuola e Tgr.

Saranno oltre 400 le realtà presenti nella rassegna espositiva: 6 ministeri, 17 Regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), e ancora scuole, enti di formazione professionale, Its-istituti tecnici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, imprese; circa 400 i relatori negli oltre 220 appuntamenti culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, e ancora 400 le animazioni e i laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi.

Prevista la presenza di ben cinque ministri: Giuseppe Valditara, dell’Istruzione e del Merito, Anna Maria Bernini, dell’Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Abodi, per lo Sport e i Giovani, Francesco Lollobrigida, dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Tra gli altri grandi ospiti attesi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli, il vicepresidente di Unioncamere Klaus Algieri e il segretario generale di Cisl Luigi Sbarra.

L’obiettivo primario della manifestazione, oltre a quello di proporre spazi accreditati di dibattito e confronto, è quello di offrire agli studenti e alle loro famiglie strumenti utili e concreti di orientamento alle scelte scolastiche e ai giovani supporto nella ricerca attiva di un lavoro.

In ogni caso, e come era prevedibile, il tema centrale dell’evento di questa edizione sarà “Orientamento made in Italy” e per offrire ai giovani opportunità di realizzazione e di lavoro. Un focus su quel made in Italy simbolo riconosciuto di un saper fare che ben coniuga qualità, innovazione e bellezza in ogni settore: dal manifatturiero all’agroalimentare, dalla cultura al turismo.

Per agevolare e rendere fruibile l’vento a chi non può recarsi di persona è disponibile il portale www.joborienta.net.

Il salone è a ingresso libero, previa registrazione tramite il sito.