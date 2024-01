Kate Middleton la più brava a scuola dei reali. I più “somari” Harry e Camilla. Si salvano a pelo William e Carlo

Oggi, martedì 9 gennaio, la futura regina consorte Kate Middleton festeggia il suo compleanno. Secondo i sondaggi britannici, la principessa del Galles è la più amata dalla famiglia reale e ciò non accadeva dai tempi della compianta suocera Lady Diana, la più ricordata nel mondo.

E proprio in questi giorni sono apparse online alcune pagelle dei reali inglesi i quali dimostrano di essere non proprio studenti modello. A salvarsi è, appunto, solo la principessa Kate. Secondo quanto riporta Il Corriere, la futura regina alla maturità ha ottenuto il massimo in matematica e arte e un buon punteggio in inglese.

Il peggiore della famiglia reale è stato Hanry. Si dice, infatti, che quando arrivò a Eton, la battuta che girava fra le mamme della scuola era “adesso sono tranquilla, mio figlio non è il più scemo di tutti gli allievi”. Il secondogenito di Carlo e Diana alla maturità se la cavò abbastanza bene in arte (ma solo perché gli insegnanti fecero il lavoro per lui) e rimediò una insufficienza in geografia: anche per questo non andò all’università e finì all’accademia militare.

Percorso scolastico in negativo anche per re Carlo III, alla maturità, a 18 anni, portò solo due materie e ottenne un voto discreto in storia, ma appena la sufficienza in francese. Nonostante ciò, fu ammesso a Cambridge (cosa che non sarebbe mai accaduta per una persona che non fosse stata erede al trono) e lì si laureò con un “lower second”, il secondo voto più basso. Anche la consorte Camilla non fu da meno. Infatti, agli esami dell’obbligo riuscì a portare a casa solo una materia e lasciò gli studi pure lei a 16 anni (come la duchessa di York Sarah Ferguson).

E il futuro re d’Inghilterra? William in confronto al resto della famiglia è andato meglio: alla maturità ha preso il voto più alto in geografia, è andato discretamente in storia dell’arte e ha ottenuto la sufficienza in biologia. Sia William che Kate hanno concluso l’università con un “upper second”, un buon voto ma non è il più alto.