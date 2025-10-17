La Costituzione e i suoi valori, al via progetti e bandi di concorso per l’a.s. 2025/26: le iniziative di Camera, Senato e Ministero

La Costituzione e i suoi valori, al via progetti e bandi di...

La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche quest’anno confermano il loro impegno nel diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenuti della Costituzione, anche al fine di coadiuvare e consolidare l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole.

Tre le iniziative destinate alle scuole secondarie di secondo grado:

– il concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, bandito dalle tre Istituzioni, è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a realizzare un elaborato in formato digitale volto ad illustrare la storia, il valore e il contenuto della Costituzione italiana anche attraverso l’esame di uno o più princìpi sanciti nel Testo. L’elaborato potrà privilegiare l’analisi di momenti salienti dei lavori dell’Assemblea costituente o mettere a fuoco il contributo alla stesura del Testo di uno o più Costituenti.

– Il concorso “Dentro il Senato. Conoscere, discutere, deliberare” coinvolge le classi del terzo e quarto anno della scuola superiore in un confronto con l’attività parlamentare in tutte le sue forme. Gli studenti individuano una questione di interesse generale su cui ritengono sia opportuno intervenire sul piano normativo, svolgono un’attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine conoscitiva; si cimentano infine nella redazione di un disegno di legge, sul tema individuato, che i vincitori presentano a Palazzo Madama.

Il Progetto può costituire oggetto delle attività di “Formazione scuola-lavoro”, già PCTO, come disciplinate dalla normativa vigente.

– la “Giornata di formazione a Montecitorio”: consente agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori di vivere una concreta esperienza di vita parlamentare alla Camera dei deputati, simulando i lavori di una commissione in sede referente, visitando Palazzo Montecitorio, partecipando ad un incontro-dibattito con membri dell’Ufficio di Presidenza e di una Commissione parlamentare.

Il Progetto può costituire oggetto delle attività di “Formazione scuola-lavoro”, già PCTO, come disciplinate dalla normativa vigente.

Agli studenti della scuola secondaria di primo grado sono dedicati due concorsi: “Testimoni dei Diritti” e “Parlawiki- Costruisci il vocabolario della democrazia”.

– “Testimoni dei Diritti” – organizzato dal Senato – impegna i ragazzi a confrontarsi sui princìpi della Dichiarazione universale dei diritti umani, verificarne l’attuazione nel proprio territorio e formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto, dando conto del lavoro svolto attraverso un elaborato multimediale.

– “Parlawiki-Costruisci il vocabolario della democrazia”, organizzato dalla Camera dei deputati, invita gli studenti a illustrare con originalità alcune “parole chiave” della democrazia attraverso il linguaggio multimediale. Una selezione dei lavori viene poi pubblicata sul sito giovani.camera.it per la votazione online che decreta le classi vincitrici del concorso.

Al concorso “Parlawiki” possono partecipare anche gli alunni della scuola primaria (classi quinte), cui si rivolge anche il concorso, organizzato dal Senato, “Vorrei una Legge che…”, con cui si invitano i ragazzi a individuare un argomento di loro interesse su cui proporre un disegno di legge, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli e infine illustrarlo facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta.

Tutte le informazioni utili ai fini della partecipazione e i bandi dei concorsi sono disponibili sui siti istituzionali dedicati alle iniziative di Camera e Senato per le scuole (giovani.camera.it e senatoragazzi.it)