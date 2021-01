La Giornata della memoria raccontata da Moni Ovadia e altri artisti

In occasione della Giornata della memoria, tra le tante iniziative realizzate nel Paese e dedicate al mondo scolastico, La Tecnica della Scuola ha il piacere di segnalare due appuntamenti di Palumbo Editore.

Per i ragazzi

Palumbro Editore parla agli studenti attraverso un nuovo prezioso contributo di Moni Ovadia, Il giorno della Memoria, in cui l’artista riflette e invita a riflettere sul senso e sulla attualità di questa ricorrenza, di cui ne propone l’allargamento a ricomprendere tutte le violenze ancora oggi compiute nel mondo.

Il primo video, Il giorno della memoria, introduce al video Il dovere di ricordare, che offre spunti e materiali per parlare al cuore dei ragazzi anche con la testimonianza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: Antonio Albanese, Mauro Berruto, Nicoletta Braschi, Lorenzo Cherubini, Luciano Ligabue, Luciana Littizzetto, Shel Shapiro e lo stesso Moni Ovadia faranno vivere una esperienza coinvolgente e profonda che aiuterà, oltre che a capire, anche a “sentire” l’emozione del ricordo.

La visione dei due video è gratuita ed è accessibile anche tramite lo spazio “Insieme per la scuola” a questo link.

Per i docenti

La seconda iniziativa di Palumbo Editore è dedicata agli insegnanti.

Massimiliano Tortora e Gabriele Cingolani dialogano in rete sul tema “Quando la letteratura denuncia… la Shoah: Vittorio Sereni” che apre il ciclo di incontri per l’aggiornamento dei docenti diretto da Massimiliano Tortora e intitolato “Quando la letteratura incontra l’educazione civica”. L’incontro inaugura la nuova piattaforma della casa editrice Palumbo “UP” per l’aggiornamento e il dibattito delle idee. All’interno troverete il programma degli incontri, che verrà aggiornato periodicamente con l’inserimento di nuove iniziative.

La visione del dialogo è gratuita ed accessibile a tutti tramite la piattaforma “UP” a questo link.