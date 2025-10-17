La legge di bilancio non considera né la scuola né gli insegnanti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge relativo alla legge di bilancio 2026. La legge Meloni- Giorgetti non considera come priorità la scuola, credo non la consideri proprio.

Credo che si stia realizzando oramai, quello che da tempo vado dicendo sulla pagina Facebook di SBC, nell’indifferenza generale, anche dei lettori della pagina e cioè che lo Stato si sta lentamente ma inesorabilmente ritirando dall’istruzione pubblica statale, una dismissione di cui ovviamente siamo solo agli inizi.

Non un solo euro per i contratti nell’istruzione rispetto a quelli già messi dalla legge di bilancio 2025 che stanzio’, come si ricorda, fondi per i due contratti 25/27 e 27/29 in linea con i due ultimi contratti di cui il 22/24 si deve ancora chiudere, si prevede per questo contratto un aumento di soli 50 euro netti e un arretrato una tantum di poche centinaia di euro.

Quindi quelli che speravano in risorse aggiuntive per il contratto della scuola ancora da chiudere e scaduto da 11 mesi, possono finire d sperare. Potrebbe esserci qualche lieve ristoro retributivo per l’abbassamento dell’aliquota IRPEF e per la tassazione al 20% degli aumenti contrattuali, ma nulla di più.

Ben poca cosa che certo non permetterà ai lavoratori della scuola di recuperare il potere d’acquisto degli stipendi, facilitati dell’inflazione al 17% conseguenza del lungo periodo di guerre.

Aggiungo che fin quando il personale della scuola pratichera’ l’astensione se non l’idiosincrasia a ogni forma di lotta, adducendo ogni tipo di scusa, quello che i docenti e gli ATA otterranno sarà tutto grasso che cola, tanto c’è sempre Facebook per lamentarsi.

Per capire l’attenzione che il Governo riserva ai docenti, si vada a leggere quanto giustamente la legge di bilancio prevede invece per infermieri e medici.

Libero Tassella (Scuola Bene Comune)