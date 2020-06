La lezione attiva: metodi e tecniche per una didattica coinvolgente e partecipata [VIDEO]

La lezione attiva: metodi e tecniche per una didattica coinvolgente e partecipata...

Il corso, realizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, curato da Pino De Sario, è dedicato a far crescere gli studenti, i ragazzi. Far crescere è attivare. È mettere alla prova, è sollecitare, è spronare, è accendere. Ma come si fa?

Qui la strada maestra – sperimentata dall’autore in centinaia di situazioni – prevede come elementi centrali i metodi attivi: interazioni dinamiche, piccole animazioni e mini role-playing, attivazioni del corpo, cooperative learning, tutte tecniche semplici che un insegnante può introdurre gradualmente nelle sue lezioni.

L’insegnante che attiva, sollecitando parti diverse del cervello, alza il livello di attenzione e di curiosità al conoscere, stimola il sistema nervoso e riduce i momenti in cui la sola parola monocorde produce pensieri fluttuanti e vaghi.

Mappe e tecniche del corso sono provenienti dalla psicologia sociale, dalla neurobiologia interpersonale e dalla pedagogia attiva.

Saranno svolti 3 incontri webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Lunedì 15 giugno 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 17 giugno 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Giovedì 25 giugno 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

