La matematica non ha più segreti con GeoGebra: scopri come [VIDEO]

La matematica non ha più segreti con GeoGebra: scopri come

GeoGebra fornisce strumenti per lo studio non solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra, dell’analisi e della probabilità.

La sua caratteristica principale è che permette un’interazione dinamica con gli oggetti della matematica che possono essere all’occorrenza modificati. Alla costruzione di punti, vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, si affianca inoltre la possibilità di disporre delle loro coordinate ed equazioni.

Il percorso proposto, a cura della formatrice Domenica Margarone, è articolato in due incontri di due ore destinati a quanti conoscono già GeoGebra e vogliono esplorare più a fondo questo variegato ambiente. Può essere considerato la naturale prosecuzione del precedente primo approccio a GeoGebra.

Nel corso dei due incontri verranno illustrati comandi e funzionalità di GeoGebra non affrontati nel primo ciclo di incontri, con particolare riferimento alle isometrie, alla geometria dello spazio, alla geometria analitica e alle funzioni.

Poiché per sfruttare appieno le potenzialità del GeoGebra non è però sufficiente conoscere la struttura del software e i suoi comandi ma bisogna anche esplorare l’utilizzo didattico dei suoi strumenti saranno fornite schede didattiche strutturate, che potranno essere poi utilizzare in classe.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore di formazione

> Lunedì 18 maggio 2020 – Dalle 16.00 alle 18.00

> Lunedì 25 maggio 2020 – Dalle 16.00 alle 18.00

> Giovedì 28 maggio 2020 – Dalle 16.00 alle 18.00