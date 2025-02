La scuola è un supplente che deve risolvere i guai?

Secondo quanto osservato e riportato da Giancristiano Desiderio, la scuola è diventata una sorta di “supplente sociale”, chiamata a colmare le lacune lasciate dalla famiglia, dal mercato del lavoro e dalla società in generale. . Ma cosa sta succedendo? Come mai la scuola è diventata un luogo dove si cerca di risolvere anche i problemi che non le competono? Perché si è avviato questo processo di “deformazione”?

Ascolta le nostre serie podcast https://open.spotify.com/show/1sUPXwIkSsOt5mucfyUAaF

Scopri di più https://www.tecnicadellascuola.it/

Contattaci su https://www.tecnicadellascuola.it/contatti