Lamorgese: ragazzi denunciate il cyberbullismo

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, rivolgendosi agli studenti nel corso della premiazione del concorso “Uno spot per difenderci dal cyberbullismo”, progetto della Prefettura di Campobasso con l’Ufficio scolastico regionale e l’Unimol, ha detto: ” Noi siamo con voi, giocatevi bene il vostro futuro. Nella rete ci sono persone che vogliono approfittare della vostra buona fede. Noi facciamo tanto come forze di polizia: abbiamo dei protocolli per la vostra protezione. La protezione vostra dipende soprattutto da voi e dai vostri genitori, che tante volte vengono esclusi da voi stessi perchè pensate a tenere i rapporti solo con i ragazzi della vostra età, non tenendo presente che i genitori sono quelli che vi proteggono nelle scelte e vi aiuteranno nel percorso della vostra vita. Oggi è importante perchè abbiamo parlato di cyberbullismo e purtroppo di casi ce ne sono tanti. Io vi dico di denunciare”.

Il ministro ha parlato ai giovanissimi dei “video che girano in rete e che colgono dei momenti difficili o debolezze. Io ho conosciuto il papà di una ragazza che è arrivata all’estremo gesto, si è uccisa. Pensate voi al danno che questi ragazzi hanno fatto. Che non avvenga più. Oggi ci sono dei centri anti-bullismo, sono andata a visitarli. Ho trovato la metodica di lavoro davvero positiva. Però non arriviamo a tanto, la vita è così bella. Pensate a utilizzare il vostro tempo ragionando sulle vostre aspettative, sui vostri progetti, il vostro futuro”.