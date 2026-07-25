L’antifurto della scuola “suona a tutte le ore” senza motivo, i residenti denunciano l’istituto: il caso a Savona

Un antifurto che suona in vari momenti della giornata, apparentemente anche senza motivo, rendendo la vita difficile a coloro che abitano nelle vicinanze. Sarebbe questa la ragione che ha spinto due residenti di Savona, in Liguria, a denunciare l’istituto presso cui è installato il sistema d’allarme. A raccontare la vicenda è il Secolo XIX, secondo cui “a finire sul banco degli imputati è l’antifurto della scuola che scatta, dallo scorso settembre sino a oggi, in vari momenti della giornata, con particolare intensità durante la notte. Il tutto senza che si verifichino reali tentativi di intrusione“.

“La querela”, riporta la testata, “descrive nei dettagli la situazione che è venuta a crearsi tra l’inverno e la primavera 2026. L’allarme, che scatta senza motivo, si trova all’ingresso del portone ‘suonando a tutte le ore, soprattutto di notte, continuando per parecchi minuti prima di cessare. Si specifica che in alcune occasioni sono intervenuti i vigili dell’ordine senza però spegnere l’antifurto perché, a loro dire, non sarebbero autorizzati a farlo'”. La situazione, insomma, sarebbe diventata insostenibile, costringendo i cittadino ad adire le vie legali per trovare una soluzione.

“Nonostante i tentativi di risoluzione ‘pacifica’, nulla per ora si è mosso”, viene ribadito infatti nell’articolo. “L’antifurto, che riproduce un suono stridulo e insistente, continua a scattare e i residenti non ne possono più. Sono anche arrivati a registrare il suono che li tormenta e sono pronti ad allegare il “file” audio alla denuncia. Né il preside dell’istituto né il Comune di Savona, proprietario dell’immobile, hanno fornito risposte esaustive. Così i cittadini hanno scelto le vie legali: denunciare per disturbo della quiete. E ora”, conclude il Secolo XIX, “la battaglia si fa seria”.

