“A scuola il 31 agosto”, a Forlì quasi 800 richieste per il progetto della regione Emilia-Romagna. Coinvolti 12 istituti

Il 31 agosto si torna a scuola. Almeno a Forlì, dove la sperimentazione promossa dalla regione Emilia-Romagna per sostenere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie – a cui Tecnica della Scuola ha dedicato un apposito focus – ha raccolto centinaia di adesioni, con il Comune che è riuscito ad accontentare tutte le famiglie interessate. A darne conto è il Resto del Carlino, secondo cui “le domande presentate dalle famiglie entro il 13 luglio sono state 763 e il Comune le ha accolte tutte, evitando così di stilare una graduatoria e senza la necessità di applicare i criteri di priorità previsti dall’avviso pubblico”.

“In questa prima fase interessa i territori delle Atuss, il programma regionale che finanzia strategie di sviluppo urbano sostenibile, coinvolgendo complessivamente 42 città e Unioni di Comuni“, si legge ancora nell’articolo. “Siamo particolarmente soddisfatti perché, a poche settimane dalla pubblicazione dell’avviso, siamo riusciti non solo a costruire una rete organizzativa molto complessa“, spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative, “ma anche a completare rapidamente l’istruttoria delle domande, consentendo alle famiglie di conoscere con largo anticipo l’esito della propria richiesta e organizzare serenamente il rientro di fine estate”.

Per quanto riguarda gli ammessi, tra loro “figurano anche 46 alunni con disabilità. Per loro l’Amministrazione garantirà gli interventi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, oltre a un’organizzazione delle attività orientata alla piena inclusione”. Un risultato importante, insomma, anche dal punto di vosta sociale. “Nel dettaglio, saranno 640 gli studenti che frequenteranno il percorso completo, dal 31 agosto all’11 settembre, mentre altri 123 parteciperanno a una sola settimana“. Quanto agli istituiti coinvolti, “la sperimentazione coinvolgerà dodici sedi distribuite sul territorio comunale”.