“L’avvocato risponde”: al via la nuova rubrica della Tecnica della Scuola con gli esperti SIDELS di diritto scolastico

La Tecnica della Scuola lancia una nuova rubrica dedicata ai temi caldi del diritto scolastico: si chiama “L’avvocato risponde” e vedrà protagonisti in diretta alcuni tra i più autorevoli esperti del settore. A guidare la rubrica sarà l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico.

Insieme all’avvocato Caudullo, si alterneranno altri esperti specializzati in diritto scolastico, che affronteranno casi concreti e risponderanno in tempo reale ai quesiti dei docenti e del personale della scuola. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con SIDELS, Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, da anni punto di riferimento nella divulgazione giuridica legata alla scuola.

Il ciclo prevede quattro appuntamenti, tutti alle ore 16, durante i quali saranno trattati argomenti di grande interesse e attualità per il personale scolastico, spesso alle prese con dubbi interpretativi e contenziosi. Le dirette saranno gratuite e visibili sui canali ufficiali della Tecnica della Scuola: YouTube e Facebook. Durante ogni incontro sarà possibile porre domande agli esperti tramite la chat.

Tutti gli appuntamenti

Si comincia venerdì 27 giugno con l’avvocato Daniele Angelo Beretta (socio SIDELS), che approfondirà il tema della Carta del docente, tra esclusioni, novità normative e giurisprudenza recente.

Venerdì 4 luglio sarà la volta dell’avvocato Francesco Orecchioni (socio SIDELS), che parlerà di ferie non godute, un tema che riguarda da vicino soprattutto i precari e chi ha contratti a tempo determinato.

Il terzo appuntamento è previsto per giovedì 17 luglio, con l’avvocato Marcello Di Iorio (socio SIDELS), che si concentrerà sulla reiterazione dei contratti a termine e sulle implicazioni che possono derivarne in termini di stabilizzazione o risarcimento.

Chiude il ciclo, giovedì 24 luglio, l’avvocato Salvatore Spataro (socio SIDELS), con un approfondimento sulla ricostruzione di carriera, tema centrale per molti docenti e ATA in attesa del riconoscimento dei servizi pre-ruolo.

“L’avvocato risponde” sarà un’occasione utile non solo per chiarire dubbi, ma anche per fare il punto sulla normativa vigente e sulle più recenti sentenze che stanno cambiando l’orientamento giuridico in ambito scolastico.