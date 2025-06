Le novità della Maturità 2025, PCTO e voto di comportamento: il video del Ministero

Con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il Ministero ha illustrato le novità che caratterizzeranno l’esame di Maturità 2025.

Tra le novità, il MIM ricorda uno dei requisiti di ammissione all’esame, che finora era sempre stato derogato: la per validità del percorso dei PCTO; i candidati interni devono aver svolto almeno i 3/4 del percorso di PCTO e i candidati esterni debbono avere le cosiddette attività assimilabili ai PCTO sempre per un monte ore che sia 3/4 di quello previsto per il percorso di studi al cui diploma aspirano.

In proposito, ricordiamo le ore che è necessario effettuare di PCTO: minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali.

Due novità riguardano poi il voto di comportamento.

Innanzitutto, la valutazione della condotta quest’anno assume un magior peso nell’esame di Stato: infatti, il credito massimo della fascia cui si appartiene in virtù della propria media scolastica può essere assegnato soltanto a quei candidati che abbiano 9 o 10 in comportamento.

Altro aspetto innovativo concerne quei candidati ai quali viene assegnato un voto di comportamento pari a 6: il consiglio di classe, nell’ultimo scrutinio, assegna a questi candidati un elaborato in materia di di cittadinanza attiva e solidale da svolgere e da presentare alla commissione. Il consiglio di classe decide la tematica dell’elaborato e comunica al candidato entro quale data e come con quali mezzi deve consegnarlo. La commissione poi recepisce l’elaborato e durante il colloquio discute con il candidato, tra le altre parti del colloquio, anche l’elaborato stesso.