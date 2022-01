Legge di bilancio 2022, cresce il fondo per l’autismo

Ricordiamo che con il numero 234 la legge di bilancio per il 2022 è stata inserita in un supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre. Quali risorse vengono destinate ai soggetti appartenenti allo spettro autistico?

Già in legge 208 del 28 dicembre 2015 scoprivamo che al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, veniva istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. La dotazione del Fondo è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Ora la legge di bilancio 2022 aggiunge un incremento di 27 milioni di euro per l’anno 2022.

Un rifinanziamento che non ha specificità scolastiche ma che intende favorire in generale iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e

abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.