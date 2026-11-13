“Leggere il mondo”, la guida per la scuola superiore: consigli di lettura, attività didattiche e un nuovo kit per i docenti

È giunta alla sua quinta edizione la guida Leggere il mondo, ricca, come sempre, di consigli di lettura pensati per docenti, educatrici, educatori, famiglie, librai, bibliotecari e per tutte le persone che accompagnano ragazze e ragazzi della scuola secondaria di secondo grado nel loro percorso di crescita e di studio.

Anche questo nuovo numero nasce dal desiderio di offrire non una semplice lista di titoli, ma un itinerario ragionato tra romanzi, saggi, classici e novità capaci di parlare alle studentesse e agli studenti di oggi, alle loro domande, alle loro fragilità e alle sfide personali e collettive che sono chiamati ad affrontare.

Il filo conduttore di quest’anno è la ricerca: un termine dinamico, che attraversa l’esperienza di ciascuno e può assumere forme diverse. Si cerca la bellezza, nelle opere d’arte, nella musica, nella poesia e nelle parole che aiutano a dare un nome alle emozioni; si cerca il coraggio necessario per difendere i propri diritti, scegliere la propria strada e contrastare stereotipi e ingiustizie. Si cerca l’altro, imparando ad ascoltare, a riconoscere le fragilità altrui, a costruire relazioni e comunità fondate sulla cura. E si cercano risposte – o forse, prima ancora, domande – sul passato, sulla propria identità e sul futuro che desideriamo costruire.

Come sempre, ogni titolo è corredato da informazioni sui contenuti e sui temi trattati, parole chiave utili per orientare la scelta, indicazioni sull’età di lettura e suggerimenti didattici e metodologici per il lavoro in classe.

Proprio nell’ambito delle proposte per la scuola arriva la grande novità di quest’anno: il kit scuola, che amplia gli spunti didattici di alcuni libri con esercizi e tracce pensati per il biennio o per il triennio, scaricabili e personalizzabili dai docenti in base alle esigenze della propria classe. L’obiettivo è offrire agli insegnanti e a tutte le figure educative strumenti flessibili, da utilizzare per costruire attività, discussioni, approfondimenti interdisciplinari o, più semplicemente, per far nascere il piacere di leggere e condividere una storia.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo il successo della prima edizione, torna Merlino, il video-podcast curato da Storielibere, composto da sette episodi di dieci minuti ciascuno, in cui grandi scrittori e scrittrici si confrontano su temi fondamentali per la crescita emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Un progetto che lo scorso anno ha superato i 23mila ascolti.

Le nuove puntate di Merlino offrono uno sguardo approfondito e originale su questioni importanti: il rispetto della natura, l’accettazione delle proprie fragilità, la capacità di lottare per i propri diritti, il valore delle storie, la possibilità di coltivare la speranza, l’amore per la poesia e il coraggio di affrontare le proprie paure. Le puntate sono disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming audio e video.

In un tempo che spesso sembra chiedere risposte immediate, la lettura ci ricorda il valore della ricerca: la pazienza di osservare, il coraggio di cambiare idea, la libertà di immaginare nuove possibilità. È questo l’invito che rivolgiamo alle ragazze e ai ragazzi, ma anche a chi li accompagna ogni giorno: continuare a cercare, con curiosità e attenzione, nel mondo e nei libri. Continuare, insomma, a Leggere il mondo!

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