Supplenze fino al 30 giugno sulla stessa cattedra: anche così il Ministero può dover risarcire il docente

Il caso del Tribunale di Siena: 10 mensilità a una docente con quattro supplenze al 30 giugno nella stessa scuola. Cosa serve per chiederlo.

Il ricorso non richiede anticipi: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

Molti insegnanti pensano che il risarcimento per i contratti a termine spetti solo a chi ha avuto supplenze annuali fino al 31 agosto. Non è sempre così. Con la sentenza n. 368 del 26 giugno 2026, ottenuta dal nostro Studio, il Tribunale di Siena ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare 10 mensilità a una docente che, in cinque anni, aveva avuto una supplenza fino al 31 agosto e quattro fino al 30 giugno, tutte nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso.

Perchè anche le supplenze al 30 giugno contano

Se ogni anno la scuola richiama lo stesso docente sullo stesso posto, quel posto risponde a un bisogno stabile e non temporaneo. Coprirlo per anni con contratti a termine è ciò che il diritto europeo (direttiva 1999/70/CE) chiama abuso della reiterazione dei contratti, e la legge italiana lo punisce con un’indennità da 4 a 24 mensilità (art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001).

I requisiti per i supplenti al 30 giugno

Il docente deve essere ancora precario e avere 36 mesi continuativi di supplenze fino al 30 giugno, svolte:

nella stessa scuola ;

; per la stessa classe di concorso ;

; a tempo pieno ;

; non in sostituzione di un collega assente

Chi invece ha avuto supplenze annuali fino al 31 agosto (organico di diritto) può chiedere il risarcimento con almeno 36 mesi e un giorno di servizio, alle stesse condizioni di scuola, classe di concorso e tempo pieno.

Cosa fare se ti riconosci in questa situazione

Il primo passo è controllare i contratti degli ultimi anni: date di inizio e fine, scuola, classe di concorso, orario. Bastano lo stato di servizio o le copie dei contratti. Puoi confrontare il tuo caso con le altre decisioni dei tribunali sui docenti precari che abbiamo raccolto, da Bologna (14 mensilità) a Genova (9 mensilità).

Il diritto si prescrive in dieci anni dall’ultimo contratto: meglio non aspettare. Ogni ricorso va valutato a sé.

Nessun anticipo di spese. La causa si segue tutta a distanza, da qualsiasi città.

Parla con noi

Chiama o scrivi al 389 960 7564 (anche WhatsApp): controlliamo i tuoi contratti e ti diciamo se puoi chiedere il risarcimento per i docenti precari. Poi firmi a distanza e depositiamo noi il ricorso.

Studio Legale Stoppa – Avv. Amedeo Stoppa e Avv. Edoardo Stoppa, Foro di Arezzo. Ricorsi per il personale della scuola in tutta Italia

Nessun anticipo di spese: siamo difensori antistatari e chiediamo le spese legali direttamente al Ministero.

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