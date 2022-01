L’elezione del Presidente della Repubblica spiegata agli studenti. Al via domani la diretta alle ore 10

Il prossimo 24 gennaio si svolgerà la prima votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Come si arriva a questo appuntamento? Chi sono gli elettori? Quante sono le regole e le percentuali minime per arrivare all’individuazione del nuovo Capo dello Stato? Per rispondere a queste domande, La Tecnica della Scuola ha ideato e proposto alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla primaria, un doppio evento formativo gratuito e aperto a tutti gli alunni e studenti italiani.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

I due appuntamenti online

Mercoledì 19 gennaio ore 10, evento dedicato alla scuola del primo ciclo, dalla quinta classe di scuola primaria alla terza media

L’incontro sarà tenuto dall’esperto di diritto Luigi Mariano Guzzo, che, in conversazione con il vice direttore della nostra testata, Reginaldo Palermo, spiegherà agli alunni il “mestiere” del Presidente della Repubblica, a pochi giorni dal rinnovo della carica istituzionale più alta del nostro Paese, con l’obiettivo di mettere gli alunni in grado di comprendere la portata dell’evento che condurrà al passaggio del testimone da Sergio Mattarella al suo successore.

Giovedì 20 gennaio ore 10, evento dedicato alle scuole superiori

All’incontro dedicato alle scuole superiori sarà presente il costituzionalista Michele Ainis: sempre in conversazione con il vice direttore della nostra testata, Reginaldo Palermo, l’esperto farà un approfondimento che aiuterà senz’altro gli alunni a comprendere appieno i dibattiti sui media nazionali, le dinamiche interne alle forze politiche, le implicazioni e i retroscena delle elezioni.

Entrambe le trasmissioni saranno presentate da Carla Virzì.

Ambito didattico: educazione civica

I due incontri sono da considerare eventi formativi spendibili nell’ambito delle 33 ore annuali di attività didattica annua obbligatoria dedicata all’Educazione civica e si svolgeranno in modalità on line, sul canale You Tube della Tecnica della Scuola e sulla sua pagina Facebook. Gli studenti potranno fruire dell’evento direttamente dalle proprie classi, connesse ad uno schermo, o da una sala informatica del loro Istituto, e potranno porre in diretta le loro domande agli esperti.

Anche gli alunni che stanno seguendo le lezioni in DaD potranno partecipare.

Iscrivi la tua classe

Per partecipare agli eventi on line non è necessaria alcuna formula di iscrizione, basterà connettersi al canale Facebook/YouTube della Tecnica della Scuola al momento dell’evento.

Per questioni organizzative, al fine di pianificare al meglio la tempistica dell’evento formativo e lo spazio per le domande agli esperti, la casa editrice organizzatrice dell’evento chiede ad ogni docente referente di segnalare la partecipazione della propria classe compilando un breve form al seguente link: https://forms.gle/hdkPYKRTSPXbnEoo7