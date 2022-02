Lettera al Ministro per Lorenzo Parelli

Gentile ministro Patrizio Bianchi,

Sconvolti e frastornati apprendiamo della morte di Lorenzo, 18 anni, travolto da una putrella durante il suo ultimo giorno di stage presso lo stabilimento di carpenteria meccanica di Lauzacco. In qualità di personale scolastico esprimiamo anzitutto il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e ai colleghi dell’Istituto Salesiano Bearzi di Udine.

Lorenzo è uno di noi: è nostro figlio, nostro fratello, nostro studente. Lorenzo è stato tradito dal mondo degli adulti, perché è stato ucciso, non è semplicemente morto di lavoro. Crediamo fermamente che la nostra reazione non possa tuttavia limitarsi ai sentimenti di incredulità, indignazione e profondo dolore che in qualità di educatori avvertiamo in modo particolarmente vibrante. È necessario che alle lacrime seguano decisioni e alle parole le azioni.

Lorenzo è morto anche di scuola, una scuola resa complice di un sistema fondato sullo sfruttamento e la competizione, indifferente nei confronti della persona e finalizzato alla produzione. Lorenzo era uno studente di un CFP, in cui lo stage di formazione-lavoro è parte integrante del percorso scolastico. Consci della differenza tra queste esperienze e i PCTO degli altri istituti, riteniamo che le seguenti considerazioni siano valide per tutte le tipologie di scuole, perché in nessuna può essere accettato che gli studenti siano messi in condizioni di pericolo per la loro vita e perché tutte perseguono la medesima dignità e finalità educativa.

Vogliamo ripristinare un concetto corretto di formazione, dal punto di vista pedagogico e umano, rimettendo al centro la scuola e liberandola dal suo servilismo non al lavoro (parola e concetto nobilissimi), ma al mercato del lavoro con le sue logiche spietate e la sua cinica violenza. L’obbligatorietà degli stage lavorativi e dei PCTO ha avuto conseguenze grottesche, quando non lesive dei diritti dei minori, trasformati in alcuni casi in manodopera ricattabile e gratuita. L’esito paradossale più esasperante di tale obbligo è emerso in tempi di pandemia, per cui un cospicuo numero di percorsi sono stati svolti interamente a distanza, costringendo in taluni casi gli studenti a seguire in streaming una formazione lavorativa che idealmente avrebbe dovuto avere esclusivamente carattere pratico!

La scuola ha un compito ben più alto e ampio della preparazione al lavoro. Ha un compito anzitutto di accoglienza e presidio sul territorio della popolazione giovanile, sempre più dimenticata dal mondo politico; ha poi il compito di coltivare e far fiorire le anime acerbe, formando (nel senso etimologico di “dare una forma”) personalità mature, consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di esprimerle. Ha infine un immenso compito civile: promuovere un rapporto sano, solidale ed esperto tra l’individuo e la comunità, rinforzare i diritti, far comprendere i doveri.

Tutto quanto sopra espresso non esclude, naturalmente, che la scuola abbia un ruolo nella trasmissione di saperi tecnici, pratici e artigianali come ben predisposto e realizzato negli istituti a carattere tecnico e professionale: ma reputiamo che tale ruolo non possa comunque soverchiare le finalità sopra espresse. Se la scuola deve essere un “ponte” per il lavoro, contribuisca in primo luogo a ridefinire il lavoro in chiave dignitosa e umana, come espressione creativa di sé e relazione virtuosa con la collettività.

Alla luce di queste convinzioni condivise, per Lorenzo e per tutti i nostri studenti, noi docenti firmatari di questa lettera chiediamo con forza:

l’abolizione dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO, in modo che le singole scuole possano scegliere autonomamente se e come organizzarli;

che la politica assuma una posizione forte e chiara in merito alla sicurezza degli studenti in stage, con verifiche severe e capillari e un intervento deciso volto a rafforzare le risorse scolastiche per gli apprendistati;

che siano stanziate risorse perché, all’interno dell’insegnamento dell’educazione civica, sia prevista una formazione strutturata inerente ai diritti dei lavoratori.

Primi firmatari:

La referente per i PCTO del Liceo Scientifico “P. Bottoni” (MI),

prof.ssa Sonia Ghidoni

Il referente per l’educazione civica del Liceo Scientifico “P. Bottoni” (MI),

prof. Lorenzo Mazzi

Firmatari (docenti di scuola secondaria di secondo grado delle province di Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Biella, Torino, Savona, Pisa, Bologna):

Alberto Martelli, Vito Buttazzo, Olimpia Paone, Elisa Brando, Enea Montoli, Lucia Marsico, Roberta Colombini, Carmen Gaudioso, Mirna la Rosa, Roberta Assirelli, Michela Soldati, Noemi Scocco, Paolo Penati, Andrea Fresko, Silvia Renieri, Davide Valenti, Ivana Cappellano, Stefania Clerici, Antonella Montrezza, Monica Moro, Rosetta Guzzetti, Elena Pinna, Rosa Reale, Antonella Sada, Paola Piras, Riccardo Carli, Barbara Tiritiello, Alessandro Guardigli, Giovanni Nigro, Chiara Guidi, Margherita Ferrari, Francesca Manfrin, Fabio Trapasso, Fabio Cittadini, Simona Nai, Sabrina Greco, Roberta Ramella, Lucia Ricciarelli, Rossella Iapello, Simona Pompilio, Elena Brambilla, Antonietta Maffia, Giancarlo Poli, Heino Rosa, Cristina Tarzia, Francesca Gulotta, Cecilia Colombo, Angela Tramontana, Antonia Pavia, Giada Salerno, Giovanna Delledonne, Anna Maria Schiariti, Rossella Carla Manfredini, Silvia Bulletta, Laura Spoleti, Sarah Giancola, Giovanni Gerardi, Maria Giovanna Palazzolo, Enrico Macchetti, Annarita Saporito, Nicoletta Flecchia, Luigino Biagioni, Anna Cappa, Giorgia Monetta, Patrizia Cesa, Federica Veglia, Fabrizio Cappaverzone, Manuela Baretta, Giovanni Viberti, Monia Colaci, Stefano Pattini, Elisa Ravasio, Andreina Fumagalli, Alice Bonomelli, Sara Fumagalli, Luca Brovelli, Manuela Morbio, Giovanni Spagnolo, Elisabetta Gavioli, Domenico Prellino, Giulio Napoleoni, Silvia Fornara, Manuel Vulcano, Silvia Frazzitta, Jacopo Guastalla, Marco Berra, Paolo Rebuzzini, Daniela Terrenghi, Claudio Pitzen, Renzo Lucca, Patrizia Beltrami, Maurizio Trezzi, Mattia Canavesi, Luca Quadrio, Federica Paone, Emanuela Parini, Chiara Mascellani, Marialuisa Antonini, Chiara Muller, Antonia Pinto, Massimiliano Luppi, Gian Paolo Faella, Alessandro Ghezzi, Filippo Gratton, Margherita Sommese, Paola di Marco, Giulio Merici, Jacopo Marchisio, Alberto Forni, Marta Schiringhetti, Rosa Guzzetti, Maria Grazia Marino.