Lezioni di ballo Lgbtqia+ in una scuola, FdI si oppone: “lede la libertà educativa dei genitori”

Lezioni di ballo Lgbtqia+ in una scuola, FdI si oppone: “lede la...

Una scuola della Toscana e, precisamente, l’istituto Virgilio di Empoli, ha aderito a un interessante progetto sulla parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze, introducendo degli incontri di danza Voguing, stile che oggi è il simbolo della lotta per la parità di diritti della comunità Lgbtqia+ che, dopo quarant’anni dalla nascita, è tornato in auge grazie anche alla serie TV Netflix, Pose, che affronta proprio il tema dell’inclusione e dell’emancipazione grazie a uno dei cast più transgender mai visto.

La docente di educazione fisica che ha ideato il progetto ha comunicato agli studenti iscritti che le prime lezioni di ballo si incentreranno sullo scambio di ruoli, uomo e donne si vestiranno del sesso opposto.

Le opposizioni di Fratelli d’Italia

Come ha riportato Il Giornale, la deputata di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e ha dichiarato: “È inaccettabile e lesivo delle libertà personali obbligare dei ragazzi minorenni a seguire un corso in cui ci si scambiano ruoli e vestiti e dal quale non sarebbe possibile nemmeno astenersi e che sembra possa influire addirittura sulle valutazioni finali dell’andamento scolastico”.

E aggiunge: “Questi tipi di progetti non sono altro che l’ennesimo tentativo di inculcare e diffondere la teoria gender nelle scuole. Un metodo che lede gravemente la libertà educativa dei genitori”.